Evi Hanssen maakt radio vanuit haar eigen huiskamer in Antwerpen

Radiozender Joe hoeft geen studio vrij te houden voor Evi Hanssen (38): ze presenteert haar nieuwe programma gewoon vanuit haar woonkamer. Vanaf 2 september nodigt ze elke week een bekende gast uit in Het Heilig Huis van Hanssen.

“Ik heb nog twee weken de tijd om mijn huis op te ruimen”, zegt Evi Hanssen lachend. De presentatrice van Mijn Pop-uprestaurant presenteert in september haar eerste radioprogramma op Joe. En u raadt het al: in Het Heilig Huis van Hanssen zit een dubbele bodem. Evi presenteert vanuit haar eigen huis in Antwerpen, waar ze met een bekende gast de actualiteit overloopt en ook heilige huisjes of taboes niet uit de weg gaat. “Waarom bij mij thuis? Als mijn gast zich openstelt, moet ik dat ook doen. En waar kun je dat beter dan in je eigen huis?”

De bekende gasten zullen voor een groot deel uit het telefoonboek van Evi komen, dat spreekt voor zich. “Ik ben een goede gastvrouw, maar ik heb de laatste tijd veel te weinig mensen uitgenodigd. Dat maak ik nu goed. Ik wil met mijn gasten praten over werk, privé en gezin. Moeilijke thema’s gaan we niet uit de weg.”

Bakken ervaring op de radio heeft Evi Hanssen niet. Ze presenteerde wel de Rock 100 op Qmusic met Wim Oosterlinck. “Dat smaakte naar meer. Ik moet nog veel leren, maar ik ga er volledig voor.”

Op de Vlaamse tv is Evi dit najaar niet te zien, wel op de Nederlandse met het reisprogramma 3 Op Reis én als tafeldame in de talkshow De Wereld Draait Door.

Het Heilig Huis van Hanssen begint op 2 september om 10u op Joe