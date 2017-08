Minderhout / Hoogstraten - Na twee zwoele avonden en nachten heerst er sinds zondagmiddag weer rust in de Blauwbossen in Minderhout (Hoogstraten). Het festival van de Caraïbische muziek maakte zijn reputatie als hoogmis van de wereldmuziek opnieuw waar.

Op de eerste festivaldag was het duidelijk dat veel mensen voor Shaggy en zijn hits Boombastic en Oh Carolina waren gekomen. ­Zaterdag was het Kenny B die voor een volksverhuizing naar de iets kleinere ...