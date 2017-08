Drugsdealers gooien tijdens spectaculaire achtervolging cocaïne op motorkap van politie

De politie verspreidde via Twitter een foto waarop te zien is dat er cocaïne op de motorkap van de politiewagen ligt. Foto: rr

Twee Fransmannen zijn afgelopen weekend aangehouden door de onderzoeksrechter na een lange achtervolging vanuit Nederland. Ze hadden drugs in hun auto en probeerden die te doen verdwijnen door ze uit het raam te kieperen. Maar de cocaïne belandde op de motorkap van de achtervolgende politiewagen.

De Antwerpse wegpolitie kreeg rond 17.30u de melding dat de Landelijke Eenheid in Nederland de achtervolging had ingezet op een auto met Franse nummerplaat. Op de A16 in de buurt van Breda wilde de Nederlandse politie de wagen controleren, maar de bestuurder scheurde er met hoge snelheid vandoor.

Onderweg gooiden de verdachten pakjes wit poeder uit het raam, maar de poging om de bewijslast te doen verdwijnen, bleek niet echt geslaagd. Een van de pakjes scheurde en het wit poeder kwam op de motorkap van de achtervolgende politiewagen terecht. Achteraf werd vastgesteld dat het wel degelijk om cocaïne ging. Daarna stak de auto, met twee inzittenden, de grens over en werd de achtervolging verdergezet door de Antwerpse wegpolitie.

Foto: rr

In Antwerpen verliet de auto de snelweg en werd op haar beurt de Antwerpse lokale politie ingeschakeld. Via Antwerpen vluchtte de auto verder weg richting Borsbeek, om uiteindelijk de Krijgsbaantunnel aan de luchthaven van Deurne in te duiken. Maar daar stond de lokale politiezone Minos (Wijnegem, Wommelgem, Borsbeek, Mortsel en Boechout) de Fransen al op te wachten.

Spijkerheg

“Met een spijkerheg hebben onze mensen geprobeerd om de auto te doen stoppen”, zegt commissaris Johan Wonnink. “Op dat moment is de bestuurder ingereden op onze mensen, die opzij moesten springen om niet geraakt te worden. Dankzij de spijkerheg liep de bestuurder wel een lekke band op. Hij probeerde nog verder te vluchten richting Mortsel, maar toen hij een woonwijk inreed, werd hij door alle opgeroepen troepen klemgereden. Een uitstekende samenwerking dus, en knap werk van onze diensten.”

De twee Fransmannen werden gearresteerd. “Ze werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter, die hen aanhield”, zegt parketwoordvoerster Sylvie Van Baden. “Het gaat om twee mannen van 22. Ze zitten in de cel op verdenking van bezit en handel in verdovende middelen en gewapende weerspannigheid, waarbij het ‘wapen’ slaat op de auto waarmee ze probeerden te ontkomen.”

De verdachten worden overgedragen aan de Nederlandse autoriteiten.