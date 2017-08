Lier - De derde editie van het foodtruckfestival Kafé Kasserol in het Lierse stadspark is over halfweg. De weergoden zijn het smulfestijn voorlopig gunstig gezind en dat was te merken aan het grote aantal bezoekers. Ook vandaag en morgen zijn de mobiele eetstanden nog paraat.

Foodtruckfestival Kafé Kasserol heeft zich in korte tijd opgewerkt tot een vaste waarde tijdens de Lierse zomermaanden. Het concept is simpel: een twintigtal foodtrucks stelt zich op in het prachtige ...