Honderden supporters moedigen wielrenners Binckbank Tour aan

Essen - Breng maar zo veel mogelijk supporters mee!” Dat was de boodschap die Eddy Planckaert, ambassadeur van de BinckBank Tour, had meegegeven tijdens de persvoorstelling. Het werd dan ook een hoogdag in de grensgemeente.

Na vier jaar kwam de Binckbank Tour, de opvolger van de Eneco Tour, weer naar Essen. De wielerwedstrijd maakt deel uit van de UCI WorldTour, waardoor zowat alle topploegen aan de start stonden. De organisatie lag in handen van het gemeentebestuur van Essen, vzw Kobie, Golazo en de Molenheidevrienden. Samen maakten ze er een groot dorpsfeest van met zelfs een passage langs de Oogstfeesten in Wildert.

Ook voor de 14-jarige Warre Konings was het een dag om nooit te vergeten. “Ik ben fan van Peter Sagan”, klinkt het. “Ik kreeg de eer om in het guldenboek van de gemeente (waarin bekende mensen die Essen bezoeken hun handtekeningen zetten, red.) een tekening te maken voor hem. Samen met Sagan op het podium staan, is een droom die uitkomt.”

Tijdens de voorstelling van de wielerploegen stond het plein vol met wielerfans die een glimp wilden opvangen van hun idool. De 9-jarige Feline Brandenberg kwam speciaal uit het Zeelandse Zierikzee. “Ik ben dol op wielrenners en verzamel hun handtekeningen. Het is geweldig dat ze daar tijd voor maken.”

Hans (49) en Lucie (77) Mariën komen uit Roosendaal. “We zijn fan van de Nederlander Tom Dumoulin, de Belg Jan Bakelants en natuurlijk de Slowaakse wereldkampioen Peter Sagan. Dat ze hier net over de grens starten, is voor ons mooi meegenomen. Een wielerfeest lekker dicht bij huis.”

Naast de vele bekende renners dook plots ook het gezicht van Het Journaal-anker Goedele Wachters op. Uitgedost in een strak pak nam ze plaats op de motor om de wedstrijd mee in goede banen te leiden. Peter Sagan kwam als laatste het startblad tekenen. De sympathieke renner nam ook de tijd om handtekeningen uit te delen aan de vele fans die met hun boekje stond te zwaaien. Daarna was het de hoogste tijd om naar de startplaats te gaan vlakbij het gemeentehuis in de Kapelstraat.

Burgemeester Gaston Van Tichelt had de eer om het startschot te geven, maar dat verliep niet van een leien dakje. De renners vertrokken, maar pas enkele seconden later volgde het schot. “We wonen in een vredelievende gemeente”, lachte de burgervader. “Ik ben het niet gewoon om met wapens om te gaan.”