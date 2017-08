Oud-brandweercommandant overleden

Kasterlee - In Kasterlee is vorige week Vic Peinen op 79-jarige leeftijd overleden. Hij was jarenlang de bevelvoerder van de Kastelse brandweer.

Vic Peinen is afgelopen woensdag in Kasterlee overleden. Hij zou over enkele weken tachtig jaar zijn geworden. Hij verbleef sinds een tijdje in woonzorgcentrum Aquamarijn in zijn eigen dorp. Vic was net als andere telgen van de familie Peinen een gedreven lid van het lokale vrijwilligerskorps van de brandweer. Hij volgde Jan Lauwers op als commandant aan het hoofd van de spuitgasten, om in 1997 zelf het roer door te geven aan Luc Faes. Onder meer de bestrijding van de legendarische brand in hotel Bosrand vond onder zijn leiding plaats. De uitvaartplechtigheid van Vic Peinen vindt op zaterdag 19 augustus om 11u in de Sint-Willibrorduskerk in Kasterlee plaats.