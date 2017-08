Zuid-Afrikaan Cunnama en Duitse Sämmler winnen eerste editie van Ironman Hamburg

De Zuid-Afrikaan James Cunnama heeft zondag de allereerste editie van de Ironman van Hamburg gewonnen. Bij de vrouwen ging de zege naar de Duitse Daniela Sämmler.

Cunnama legde de 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en 42,195 kilometer lopen af in 8u00:36 en hield daarmee de Duitsers Horst Reichel (8u22:27) en Markus Fachbach (8u25:36) achter zich. Jurrie Van Waeyenberghe (9u24:29) was op de 41ste plaats de beste Belg, hij werd tiende in zijn leeftijdscategorie (30-34 jaar).

Bij de vrouwen legde Sämmler de Ironman van Hamburg af in 9u07:49. De Oostenrijkse vrouwen Eva Wutti (9u23:35) en Kristin Moeller (9u39:43) vervolledigden het podium.