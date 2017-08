VIDEO. Antwerp-supporters vallen bus van Beerschot Wilrijk aan

Mortsel - Op het Gemeenteplein in Mortsel is het zondagavond rond 19 uur tot een stevige aanvaring gekomen tussen Beerschot Wilrijk- en Antwerpsupporters. “Een bus van Beerschot die van Lier onderweg was richting Antwerpen, werd aan het Gemeenteplein opgewacht door wat zo goed als zeker Antwerpsupporters waren”, zegt commissaris Johan Wonnink.

Een ruit van de Beerschotbus sneuvelde. Daarna gingen de supporters in de bus verhaal halen bij hun belagers. De politie kwam meteen massaal ter plaatse om de confrontatie in de kiem te smoren.

“Van echte rellen is geen sprake geweest”, aldus Wonnink. “Meteen kregen we de bijstand van verschillende omliggende korpsen, en ook van de federale politie.”

Ondertussen is de bus van Beerschot verder kunnen rijden onder begeleiding van de politie. Volgens de eerste berichten is er geen sprake van gewonden.

Vrouwen en kinderen in bussen

Volgens de politie werden twee bussen beschadigd en ook nog een auto die er “per toeval” tussen stond om aan te schuiven aan het rode licht. In Beerschotmiddens klinkt het dat er meer bussen beschadigd zijn. De politie geeft nog mee dat de bus met de harde kern van Beerschot al gepasseerd was. Onder Beerschotsupporters wordt dan ook verbolgen gereageerd op het incident, want er zaten ook vrouwen en kinderen op de bussen.

Voorlopig werd nog niemand opgepakt. De politie probeert, onder meer via de beelden die door omstaanders zijn gemaakt, over te gaan tot identificatie.

De geviseerde bus. Foto: rr

Het glas van de kapotte ruit van de bus. Foto: rr