Entree langs de grote poort: Lukaku met twee goals meteen matchwinnaar voor Manchester United

Romelu Lukaku heeft zijn debuut bij Manchester United in de Premier League niet gemist. De Belgische aanvaller had met twee goals een groot aandeel in de 4-0-zege van een dominant Man United tegen West Ham. Anthony Martial en Paul Pogba scoorden in het slot van de wedstrijd de andere twee goals. Marouane Fellaini mocht enkel in het slotkwartier invallen. Lukaku scoorde ook al bij zijn competitiedebuut voor Anderlecht, West Bromwich, en Everton.

Voor de aftrap waren alle ogen gericht op Romelu Lukaku. De nieuwkomer van 80 miljoen begon in de spits en hoorde voor de aftrap wat hij wilde uit de mond van coach José Mourinho: aanvallen. United begon als een sneltrein aan de match. Ze grepen West Ham meteen bij de keel met een hoog tempo, maar echt grote kansen kwamen daar niet uit. Op het half uur liet de thuisploeg even het tempo zakken en net toen sloeg Lukaku toe. Rashford lanceerde de counter en speelde onze landgenoot perfect in de loop aan en die liet Joe Hart kansloos. Via de paal belandde het eerste schot op doel van Lukaku meteen tegen de netten. Zo breidt Romelu Lukaku een vervolg aan een mooie reeks. Want in al zijn debuutmatchen, van Anderlecht over West Brom tot nu bij Manchester United, wist de Rode Duivel meteen te overtuigen met een doelpunt.

Na het openingsdoelpunt kabbelde de wedstrijd rustig richting de pauze. Maar vlak voor het fluitsignaal moest David De Gea wel de handen uit de mouwen houden om de eerste kans van West Ham uit doel te houden.

Twokaku

In de tweede helft ging Manchester United op hetzelfde elan van de eerste helft door. Rashford schoot een eerste kans naast, maar voor een dubbele voorsprong was het weer wachten op Romelu Lukaku. Mkhitaryan schilderde een vrije trap haarfijn op het hoofd van Big Rom, die netjes in de verste hoek binnen knikte. Twee goals in zijn debuutmatch bij The Red Devils: Lukaku maakte een droomstart in het Theatre of Dreams.

Terwijl op sociale media met ‘Twokaku’ al woordspelingen werden gemaakt door de Manchester-fans, ging de spits zelf op zoek naar de hattrick. Maar op de voorzet van invaller Martial kwam hij een schoenmaat te kort om de bal mee te grissen en even later schoot hij overmoedig over vanop vijfentwintig meter. Scoren deed Lukaku niet meer. Het waren Martial en Pogba die de score nog aandikten in het voordeel van de thuisploeg. Met deze 4-0 start Manchester United uitstekend aan de Premier League.

LEES MEER. Belgen van Tottenham openen seizoen met zege tegen promovendus Newcastle.

Foto: Photo News

Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: REUTERS

Foto: AFP

Foto: Photo News

Foto: AFP

Foto: AFP