VIDEO. Antwerp ondergaat wet van de sterkste, maar laat zelf ook enkele prachtige staaltjes voetbal zien

Hoewel Antwerp het grootste deel van de match tegen Genk sterretjes zag en de wet van de sterkste moest ondergaan, liet de thuisploeg bij momenten ook heel aardige staaltjes voetbalkunst zien. Zo had de Great Old na negen minuten op gelijke hoogte kunnen komen na een prachtig uitgespeelde counter over verschillende stationnetjes (zie video boven).

Samatta had nog maar net de score geopend, of de bezoekers trokken alweer in de aanval. Faris Haroun onderschepte het leer goed, waarna een mooie tegenaanval op gang werd gezet. Via Hairemans, Dequevy en Duplus ging het in één tijd naar Obbi Oulare. De jonge spits zag aan de andere kant van het veld de snelle Jaadi vrij lopen en gaf een gemeten voorzet. De matchwinnaar van vorige week trok richting doel, maar besloot jammerlijk op de Genkse keeper.

Obbi Oulare zet indrukwekkend door

Nauwelijks een kwartier later stond het al 0-3 en leek de wedstrijd helemaal over en uit. Tot Oulare iets voorbij de middenlijn de bal in de voeten kreeg en indrukwekkend richting doel stormde. De jonge spits hield zijn mannetje af, zag Dequevy vrij voor doel staan en legde perfect af. Dequevy hoefde enkel binnen te tikken.

Jaadi alweer met knap afstandsschot

Het doelpunt was echter niet het signaal voor een grote ommekeer, integendeel. Het zou nog 1-5 worden. Halfweg de tweede helft deed Reda Jaadi (alweer hij) de thuisaanhang weer even opveren, door het tonen van zijn klasse. De Marokkaanse Belg kreeg de bal buiten de baklijn, zag de Genkse goalie een beetje voor zijn lijn staan en besloot van ver te trappen. Net als vorige week tegen Gent belandde het knappe schot echter op de deklat.