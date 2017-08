Torenstraat vandaag afgesloten

Wommelgem - In Wommelgem wordt van deze rustige maandag 14 augustus gebruikgemaakt om de fietssuggestiestroken in de Torenstraat aan te brengen.

De aannemer startte na het bouwverlof met de afwerking van de lange centrumstraat. Intussen werden ook de verkeerslichten en fameuze flitscamera’s geplaatst. Die zullen weldra operationeel zijn. De heraanleg van de Torenstraat en de Wijnegemsteenweg zou volledig klaar zijn tegen de start van het nieuwe schooljaar.

Vandaag zal de volledige werfzone dus afgesloten zijn, vanaf 5u. De Jan Moonsstraat, de Jos Swinkelsstraat, de (wijk) Salicatilaan en de Keerbaan zullen dan niet bereikbaar zijn langs de Torenstraat en de Wijnegemsteenweg, wel langs de eerder voorziene ontsluitingen.

Van 5 tot 20u is er vandaag ook een parkeerverbod van kracht over de volledige werfzone. Het Kerkplein, het voormalige containerpark via de Kapelstraat, Kruizemunt (grasstrook gemeentelijk perceel) en de Salicatilaan zijn alternatieve parkings.