Thuisrijder Cerny pakt eindzege, Bennett laatste etappe in Ronde van Tsjechië

De Ier Sam Bennett (BORA-hansgrohe) heeft zondag de vierde en laatste etappe van de Czech Cycling Tour (2.1) op zijn naam geschreven. Na een etappe van 157 kilometer tussen Olomouc en Dolany was Bennett in een massaspurt sneller dan de Italiaan Filippo Fortin (Tirol Cycling Team) en de Duitser Jannik Steimle (Team Febermayer-Simplon Wels). De eindzege is voor de Tsjech Joszef Cerny (Elkov-Author Cycling Team), die negen seconden overhoudt op zijn landgenoot Jan Barta (BORA-hansgrohe) en dertien seconden op de Sloveen Jan Tratnik (CCC Sprandi Polkowice).

Voor Bennett is het zijn vijfde zege van het seizoen. Twee dagen geleden won hij ook al de tweede etappe in Tsjechië. Verder won hij in juni twee ritten in de Ronde van Slovenië en in maart de derde rit in Parijs-Nice.

Joszef Cerny legde de basis voor zijn eindwinst zaterdag met een ritzege in Sternberk. Voor de 24-jarige Tsjech zijn het zijn eerste profzeges. Hij werd dit jaar ook tweede in het nationaal kampioenschap op de weg, na Zdenek Stybar (Quick-Step).