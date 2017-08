Mama post hilarische foto op de eerste schooldag van haar drie kinderen

Terwijl bij ons de zomervakantie nog een kleine drie weken duurt, is in de Amerikaanse staat Alabama vorige week het nieuwe schooljaar al van start gegaan. Een cynische mama deelde om dat te vieren een hilarische foto van zichzelf, samen met haar drie kinderen.

Op zondag 6 augustus, één dag voordat het nieuwe schooljaar van start ging, vond Jena Willingham dat ze een foto met haar kroost op Facebook moest zetten. “Gelukkige eerste schooldag iedereen”, zette ze erbij.

Haar kinderen Wrangler (11), Emmy (7) en Sykes (4) zien er op de veelgedeelde foto beteuterd uit, en hebben daar alle redenen toe. Niet alleen hebben ze weer een schooljaar voor de boeg, ze kijken ook naar hun moeder die in het zwembad van haar herwonnen vrijheid geniet.

Foto: Jena Willingham

“Mijn kinderen zijn heel de zomer aan het ruziën geweest”, legt ze uit aan HuffPost. “Dus vertelde ik hen hoe hard ik aftelde naar de eerste dag alleen in het zwembad. Omdat de jongste dit jaar voor het eerst ook naar school moet, is dit de eerste keer in elf jaar tijd dat ik thuis zonder een baby zit.”

De foto is intussen al meer dan 20.000 keer gedeeld. En ondanks haar post, lag Jena maandag niet rustig in het zwembad te genieten. “Uiteindelijk moest ik op het twee maanden oude baby’tje van mijn neef passen. Maar een van de volgende dagen komt het er zeker van!”