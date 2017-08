Twee vragen in de Fotozoektocht vervallen

Ranst - De fotozoektocht bevat twee achterhaalde vragen die niet meer kunnen beantwoord worden.

De antwoorden op de talrijke vragen moeten tegen 1 oktober ingeleverd worden. Over vragen 16 en 18 hoeft u niet langer te piekeren. Het antwoord op vraag 16 verdween door recente heraanleg van de straat en vraag 18 is onoplosbaar geworden nadat de stad Lier het voorwerp waarover de vraag ging verwijderde.. De zoektocht is 26.5 km lang en de brochure kost 5 euro. Ze is te koop in het gemeentehuis en bij een aantal zelfstandigen in de gemeente. Zoals elk jaar zijn er mooie prijzen te winnen.

