Weyts geeft deze vijf logies in Antwerpen financieel steuntje in de rug

Vijf logiesuitbaters in de provincie Antwerpen krijgen van Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts bijna 190.000 euro subsidies om te investeren in structurele verbeteringen. De minister wil Vlaanderen verder uitbouwen en promoten als “een kwaliteitsvolle en toegankelijke bestemming, waar voor families uit de hele wereld terecht kunnen voor een deugddoende vakantie”.

Om het logiesaanbod te versterken, zijn verdere investeringen van de uitbaters nodig, zoals volledig toegankelijke en kindvriendelijke voorzieningen en de aanleg van camperplaatsen. “Zo’n investeringen zijn vaak niet echt rendabel. Net daarom geven we de logies een steuntje in de rug via subsidies. Door gericht te investeren in kindvriendelijkheid en toegankelijkheid, spelen we in op een duidelijke nood”, aldus Weyts.

In de provincie Antwerpen gaat er 189.330 euro naar deze vijf logies:

Camping De Lilse Bergen (Gierle) - € 37.500

Camping Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer (Mol) - € 50.000

Hotel ’t Hemelrijck (Grobbendonk) - € 50.000

Vakantiecentrum Corsendonk De Line (Retie) - € 1.830

Hotel Motel Dennenhof (Brasschaat) - € 50.000

Het Zilvermeer in Mol zal met held geld het hoogteparcours vernieuwen en moderniseren. De Lilse Bergen zal de 37.500 euro investeren in de vernieuwing van de speeltuin. Hotel Hemelryck in Grobbendonk gaat extra grote familiekamers bouwen.

Kinderen

Weyts focust dus vooral op zorgspecifieke investeringen in sanitair, dat toegankelijk is voor mensen met een beperking. “Elke Vlaming, ook wie een beperking heeft, moet in eigen land op vakantie kunnen gaan.”

Een andere focus is kind- en familievriendelijkheid. “Met gerichte investeringen in kindvriendelijke voorzieningen, die bijvoorbeeld sport en spel op maat van jongeren aanbieden, kunnen we een verschil maken”, besluit Weyts.

In totaal ontvangen vijftig vergunde Vlaamse logies dit jaar via Toerisme Vlaanderen een subsidie om te investeren in kindvriendelijkheid en toegankelijkheid. In totaal gaat het om 1.264.216 euro. Logiesuitbaters kunnen begin 2018 opnieuw een subsidieaanvraag indienen. In 2016 kregen 78 vergunde logies samen nog 1 miljoen euro.