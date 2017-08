IN BEELD. Antilliaanse Feesten gaan tweede nacht in met Kenny B. en Kassav’

Hoogstraten - In Hoogstraten zijn de Antilliaanse Feesten hun tweede nacht ingegaan. Het festival van de Caraïbische muziek pakte nog uit met optredens van onder meer Kassav’, een zouk-groep uit Guadeloupe, voormalig Starflam-lid Baloji en soca-ster Farmer Nappy uit Trinidad.

“Het festival is tot nu toe supergoed verlopen, zonder incidenten. Het is ook redelijk droog gebleven, wat een grote meevaller is”, zegt woordvoerster Freya Verschueren. Over bezoekersaantallen kon ze zich nog niet uitlaten. “Er blijven nog tot na middernacht mensen toekomen, maar laten we zeggen dat we doorgaans 35.000 à 36.000 bezoekers trekken, al kunnen het er dit jaar misschien ietsje meer zijn.”

Het optreden van Shaggy kon vrijdagavond alvast op veel bijval rekenen. Het was zijn eerste optreden op de Antilliaanse Feesten en veel bezoekers wilden de reggae-ster, die gekend is van hits als ‘Oh Carolina’ en ‘Boombastic’ wel eens live aan het werk zien.

Zaterdagavond was de tent te klein voor het optreden van de in Suriname geboren Kenny B. En ook voor de shows van Kassav’, Baloji en Farmer Nappy later in de nacht zijn de verwachtingen hoog gespannen.