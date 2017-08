Bewoonster voorkomt brand door dekentjes over brandend potje te gooien, en geen water

Borgerhout - In een woning in de Joe Englishstraat in Borgerhout heeft zaterdagnamiddag een potje op het fornuis vuur gevat. Gelukkig wist de bewoonster dat ze er zeker geen water mocht opgooien. Ze doofde de vlammen door twee dekentjes over het brandende potje met olie te leggen.

Daarna ging de vrouw met haar kinderen buiten wachten op de brandweer. De schade bleef beperkt, er was enkel wat rookschade. Niemand raakte gewond.

Als de vrouw water over het potje had gegooid, had dat voor een gevaarlijke situatie kunnen zorgen.

Foto: BFM

Foto: BFM

Iets later werd de brandweer opgeroepen voor een brandgeur op straat, een paar honderd meter verder dan de Joe Englishstraat. In de Appelstraat was er een lichte rookontwikkeling. De pompiers controleerden de gyproc-wanden op warmteplekken. Er vielen geen gewonden.

Foto: BFM