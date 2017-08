Opmerkelijk: nog geen minuut gespeeld, maar Mboyo verlengt contract in Zwitserland

Ilombé ‘Petit Pélé’ Mboyo heeft zijn contract bij het Zwitserse Sion FC verlengd. Dat maakte zijn makelaar Fouad Ben Kouider bekende op Twitter. Opvallend, want sinds zijn komst in de zomer van 2015 speelde de aanvaller nog geen minuut voor de club. Na meer dan een jaar blessureleed volgde een uitleenbeurt aan Cercle Brugge. Daar scoorde hij vier goals in tien wedstrijden en gaf hij twee assists. Dat volstond voor Sion om het contract van Mboyo te verlengen tot 2020.