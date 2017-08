Buren slaan de handen in elkaar om puppy te redden die in diep gat was gevallen

Wanneer je puppy hoognodig moet plassen, dan laat je hem buiten. Maar dit koppel uit de Verenigde Staten was even vergeten dat ze aan het werken waren op de oprit...

Een Amerikaans koppel liet hun puppy buiten omdat hij dringend zijn behoefte moest doen. De twee openden de voordeur en liepen achter de viervoeter aan, maar waren even vergeten dat hun hele oprit er bijlag als een werf. De twee zijn namelijk de hele oprit aan het heraanleggen waardoor er overal zand en putten te vinden waren. Zonder dat ze het beseften was de puppy verdwenen in een diep gat. Ze dachten dat ze hun hond nooit meer zouden terugzien, maar dat was zonder hun buurman gerekend.

Na een zoektocht van zo’n drie uur konden ze de puppy eindelijk uit het donkere gat bevrijden. De opluchting was groot toen bleek dat de hond er zelf niet veel van gemerkt had.