Heisa rond strafschopfase in Club Brugge-Zulte Waregem: dit is de mening van scheidsrechterbaas Verbist

Brussel - Scheidsrechter Johan Verbist gaat de veelbesproken strafschopfase in de competitiewedstrijd tussen Zulte Waregem en Club Brugge (1-2) op de derde speeldag in de Jupiler Pro League zeker nog bespreken met scheidsrechter Lawrence Visser, die vrijdagavond in het Regenboogstadion kon rekenen op de hulp van de Video Assistant Referee (VAR). Verbist noemde het een zuivere strafschop.

Bij een 1-2 stand tikte Brandon Mechele in de 75e minuut Peter Olayinka aan tegen de voet (bekijk hier de video). Het hele stadion wilde een strafschop, maar scheidsrechter Lawrence Visser wuifde het appel weg.

Francky Dury toonde na de wedstrijd weinig begrip voor de scheidsrechterlijke misser. “Lag de videoref soms te slapen? Dit is onaanvaardbaar”, foeterde de trainer van Essevee. Voor Johan Verbist, die nog niet met scheidsrechter Visser en videoassistent Yves Marchand heeft gesproken, was het ook duidelijk: Zulte Waregem had een strafschop moeten krijgen. “Als er een overtreding in het strafschopgebied gemaakt wordt, is het aan de videoref om de scheidsrechter in te lichten over de fout. Daarna is het aan de scheidsrechter op het veld om het spel stil te leggen en de beelden te bekijken”, legt Verbist de procedure uit.

“Overduidelijke strafschop”

Aan VTM bevestigde Verbist dat het een strafschop was. “De video assistant referee had moeten tussenkomen. Dit was overduidelijk strafschop,” reageerde hij in een telefonisch gesprek. “De videoref had scheidsrechter Visser moeten signaleren dat dit een penalty was.”

“’Volgende week evaluatie”

Marchand en zijn twee assistenten in het busje beschikten aan de Gaverbeek over tien verschillende camerastandpunten. Verbist vermoedt dat de videoref, die volgens de statuten van de IFAB zelf niet mag reageren, niet vond dat het een strafschop was en daarom Visser niet heeft aangeraden de beelden te raadplegen. “Maar daar ben ik niet helemaal zeker van. Volgende week zal ik de fase met hen evalueren.” Daarvoor beschikt Verbist ook over opnames van wat er zich in het busje afspeelde, alles wat daar gebeurt wordt immers gearchiveerd.

Ook Visser, die voor het eerst een officiële wedstrijd floot waarin hij beschikte over de Video Assistant Referee (VAR), maakte volgens Verbist een kleine fout door de overtreding meteen weg te wuiven. Al is die beslissing vanuit het standpunt van Visser verdedigbaar, aldus de scheidsrechtersbaas.

Het was na de door Anderlecht gewonnen Supercup de vierde officiële wedstrijd in België waarin de videoref voorhanden was. Dit seizoen wordt de VAR nog in 80 competitiewedstrijden, waaronder alle duels in Play-off 1, getest.