Eén ton cocaïne in beslag genomen dag voor schietpartij in Schoten

Schoten - Op de containerterminal van DP World in de Antwerpse haven zouden woensdag twee verdachten gearresteerd zijn toen ze een container kwamen ophalen, waarin ruim één ton cocaïne werd aangetroffen. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. Een dag later werd een werknemer van DP World neergeschoten in Schoten. Het parket van Antwerpen onthoudt zich van iedere commentaar.

Het slachtoffer van de schietpartij in Schoten werkt als ‘pleinplanner’ bij DP World en bepaalt waar geloste containers op de kade worden geplaatst.Havenbedrijf DP World bewaart volgens Het Laatste Nieuws het vertrouwen in zijn werknemer.

DP World riep zijn personeel vrijdag wel op alle verdachte bewegingen op de containerterminal door te geven aan de anonieme kliklijn van de Antwerpse werkgeversorganisatie CEPA.

Het oplopende geweld door drugsbendes in Antwerpen verontrust ook de havenwerkgevers.“Het zou geen slechte zaak zijn als alle betrokkenen eens de koppen bij elkaar zouden steken: de procureur, de burgemeester, het parket, de politie en de verantwoordelijken van de haven. Gewoon om eens te bekijken wat we nog extra kunnen doen. Want we doen al heel veel”, zegt voorzitter Paul Valkeniers van CEPA zaterdag in Gazet van Antwerpen.