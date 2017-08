Dit is de echte reden waarom een zakje chips zo kraakt

Niets zo vervelend als iemand die een zakje chips opentrekt in de cinema. Het knisperende geluid herken je van uren ver, maar waarom worden net alleen die zakjes specifiek zo gemaakt? Een professor die verbonden is aan de universiteit van Oxford zocht het uit. Uit zijn onderzoek blijkt dat chips helemaal anders smaken als je niets hoort kraken.

Het krakende geluid is onlosmakelijk verbonden met eten van chips, of het nu gaat om het ritselen van het zakje of het knakkende geluid in je mond als je erop bijt. Maar wat gebeurt er als je mensen chips laat eten met een hoofdtelefoon op zodat al het geluid wegvalt? Dat is net het experiment dat professor Charles Spencer van de Oxford University uitvoerde.

Opvallend genoeg bleek daaruit dat het krakende zakje en de chips een grote invloed hebben op de smaak ervan. Het geritsel van het zakje zelf maakt dat je de chips associeert met versheid. Bovendien werd de smaak van de chips door de deelnemers met de koptelefoon op omschreven als 'muf en sponsachtig'.

Champagnekurk

Spencer denkt daarom ook dat de fabrikanten daar handig gebruik van maken en zelfs inspanningen leveren om het eten van chips zo luid mogelijk te maken zodat ze beter gaan smaken en je er dus meer van eet. "Geluid speelt een belangrijke rol bij eten en heeft een invloed op het plezier dat je eraan beleeft. Denk maar aan dat zakje chips of het knallen van een champagnekurk. Er is geen enkele andere reden waarom je een zakje chips anders zo luidruchtig zou maken want het heeft geen effect op de houdbaarheid."