18-jarige Canadees schrijft stukje tennisgeschiedenis

Er komt voorlopig geen einde aan het sprookje van de achttienjarige Denis Shapovalov op de Rogers Cup in Montreal. De Canadees, nummer 143 van de wereld, won vrijdagavond (lokale tijd) zijn kwartfinale en werd zo de jongste speler ooit in de halve finales van een Masters 1.000 toernooi.

Shapovalov kreeg van de organisatoren in eigen land een wildcard en bedankte daarvoor met enkele stuntzeges. Zo schakelde hij in de tweede ronde Juan Martin del Potro (ATP 31) uit en stuntte vervolgens tegen topreekshoofd Rafael Nadal (ATP 2). In de kwartfinales ging de Fransman Adrian Mannarino (ATP 42) voor de bijl met 2-6, 6-3 en 6-4.

“Ik heb hier geen woorden voor. Dit is ongelofelijk”, reageerde de winnaar van het juniorentoernooi op Wimbledon in 2016. “Het publiek deed mij boven mezelf uitstijgen. Zonder hun steun zou het moeilijk geweest zijn om nog terug te keren in de wedstrijd. Mijn start was niet al te best. De match van gisteren zat nog in de benen, want Rafa dreef me echt tot het uiterste.”

Shapovalov mag nu om een finaleplaats strijden tegen een andere youngster, de 20-jarige Duitser Alexander Zverev (ATP 8). Die wipte de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson (ATP 32) met 7-5 en 6-4.

De andere halve finale gaat tussen de Zwitser Roger Federer (ATP 3) en de Nederlander Robin Haase (ATP 52). Tweede reekshoofd Federer ging met twee keer 6-4 voorbij de Spanjaard Roberto Bautista Agut (ATP 16). Haase schakelde de Argentijn Diego Schwartzman (ATP 36) uit met 4-6, 6-3 en 6-3.