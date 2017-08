Hoogstraten -

In de Blauwbossen in Minderhout (Hoogstraten) is vrijdag de 35ste editie van de Antilliaanse Feesten op gang getrapt. Het (internationale) publiek kwam voornamelijk voor topact Shaggy. Op de camping zat de caraïbische sfeer er lang voor de start van het festival al goed in. “De Antilliaanse Feesten zijn beter dan Kerstmis, mijn verjaardag en Pasen samen”, zegt Marc Van Loo uit Borsbeek. Vandaag worden opnieuw zo’n 20.000 bezoekers verwacht.