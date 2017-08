Yellow Tigers winnen ook tweede oefeninterland tegen Slovenië

De Belgische volleybalvrouwen (FIVB 16) hebben vrijdagavond tijdens hun trainingsstage in Maribor ook hun tweede van drie oefenwedstrijden tegen Slovenië (FIVB 115) gewonnen. Het werd 1-3. De setstanden waren 26-28, 25-21, 27-29 en 23-25. Daarna werd nog een extra set gespeeld, waarin de Yellow Tigers met 8-15 aan het langste eind trokken.

Donderdag zegevierden de Belgen met 0-3 tegen de Slovenen. En ook zondag oefent de selectie van Gert Vande Broek nog tegen Slovenië.

De Belgen bereiden zich voor op de WK-kwalificaties in Rotterdam (22-27 augustus), waarin ze het opnemen tegen Tsjechië (FIVB 25, 22/08), gastland Nederland (FIVB 7, 23/08), Slovenië (24/08), Bulgarije (FIVB 17, 26/08) en Griekenland (FIVB 64, 27/08). In Rotterdam worden de laatste twee tickets voor het WK 2018 in Japan uitgedeeld.

Daarna zetten de Yellow Tigers de laatste rechte lijn in richting het EK in Azerbeidzjan (22/09-1/10). Op 16 september staat op de fandag in Brugge een oefeninterland tegen Duitsland (FIVB 13) op het programma.

België speelde met: Van de Vyver, Biebauw, Van Gestel, Leys, Herbots, Van Hecke, Grobelna, Heyrman, Lemmens, Aelbrecht, Janssens. Libero’s: De Tant en Courtois.