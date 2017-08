PROGRAMMA WK ATLETIEK. Belgian Tornados gaan op zoek naar finaleplaats, laatste race van Bolt

De Belgian Tornados zijn zaterdag de laatste Belgische deelnemers die in actie komen op het WK atletiek in Londen. Op de voorlaatste dag gaan Dylan Borlée, Jonathan Borlée, Robin Vanderbemden en Kevin Borlée op zoek naar een finaleplaats op de 4x400 meter.

Om 13u01 Belgische tijd trekt startloper Dylan Borlée zich in baan drie op gang in de tweede reeks, met daarin enkele kleppers als de Verenigde Staten, Botswana, Trinidad & Tobago, Groot-Brittannië en Frankrijk. Slotloper Kevin Borlée moet voor een rechtstreeks finaleticket minstens als derde over de streep komen. Ook de landen met de twee beste verliezende tijden worden opgevist voor de finale van zondag.

Zaterdag komt er ook een einde aan de buitengewone carrière van spurtlegende Usain Bolt. Met de Jamaicaanse aflossingsploeg doet hij op de 4x100 meter een gooi naar zijn twaalfde WK-goud. Jamaica moet voor zijn vierde wereldtitel op rij wel afrekenen met de Verenigde Staten van Justin Gatlin en Chris Coleman, die Bolt in de finale van de 100 meter naar de derde plaats verwezen. Bij de Jamaicanen lijkt ook Yohan Blake immers niet over geweldige benen te beschikken. De finale wordt om 22u50 Belgische tijd gelopen.

Bij de vrouwen is het uitkijken naar de finales van het hoogspringen, de 4x100 meter en de 100 meter hordelopen - zonder Anne Zagré en Eline Berings. Bij de mannen staan de finales van het speerwerpen en de 5.000 meter op het programma. Zowel Bashir Abdi als Soufiane Bouchikhi strandde op een zucht van de finale van de 5.000 meter, tevens het afscheid van Mo Farah. De chouchou van het Britse publiek, die Groot-Brittannië met goud op de 10.000 meter zijn enige medaille bezorgde, wil voor de vijfde opeenvolgende keer (WK 2013, 2015, 2017 en OS 2012 en 2016) de dubbel realiseren. Om 21u20 Belgische tijd begint Mo Farah, die zich nadien op de marathon wil toeleggen, voor eigen publiek aan zijn laatste meters op de atletiekpiste.