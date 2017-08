AA Gent doet er alles aan om Jelle van Damme binnen te halen. Het is niet zeker dat de 33-jarige verdediger LA Galaxy mag verlaten. Ook Antwerp wil hem binnenhalen, maar algemeen directeur Michel Louwagie doet er alles aan opdat hij voor Gent zou kiezen.

“Het is iets wat hangende is”, zegt coach Hein Vanhaezebrouck over het dossier Van Damme. “Maar ga ik niets zeggen over zaken die niet afgerond zijn. En eerlijk, ik weet ook niet hoe het precies zit.”