Antwerpen - Shoppers op de Meir hebben vrijdag kunnen genieten van een opvallend spektakel ter hoogte van de Wapper. Daar spurtten lopers op hoge hakken zo snel mogelijk rondjes om de fontein.

Een kleurrijke dragqueen lokte vanop het podium met een playbackversie van The Show Must Go On van Queen de winkelende voorbijgangers richting de ludieke loopwedstrijd aan de Wapper. Het evenement evenement ...