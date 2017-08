Verontruste havenbonzen willen bendes uitroeien: “Is Antwerpen het Palermo aan de Schelde aan het worden?”

Het oplopende geweld door drugsbendes in Antwerpen verontrust de havenwerkgevers. De feiten hebben immers erg vaak een link met de haven. “Dit schaadt ons imago. We moeten deze pest uitroeien.”

Dat donderdag een uitbater van een containerterminal van het bedrijf DP World werd neergeschoten, laat niemand in de Antwerpse haven onberoerd. Het ging dan ook al om minstens het vijftiende havengerelateerde incident.

“Wat die jongste schietpartij betreft, wil ik er toch op wijzen dat het om een bediende van DP World ging. Niet om een havenarbeider”, reageert voorzitter Paul Valkeniers van CEPA, de koepel van havenwerkgevers.

“CEPA houdt zich bezig met de havenarbeiders, maar wat daar gebeurde belangt ons wel degelijk aan”, zegt Valkeniers. “Het zou geen slechte zaak zijn als alle betrokkenen eens de koppen bij elkaar zouden steken: de procureur, de burgemeester, het parket, de politie en de verantwoordelijken van de haven. Gewoon om eens te bekijken wat we nog extra kunnen doen. Want we doen al heel veel.”

Concreet denkt hij denk aan een initiatief van de schepen van ­Haven en de burgemeester. “Al was het maar om alles te verduidelijken. In deze zaak is voor mij alles ook maar ‘van horen zeggen’. De burgers beginnen zich af te vragen of Antwerpen Palermo aan de Schelde aan het worden is. Is Antwerpen echt dé draaischijf voor drugsimport? Is het erger geworden? Kampen ook andere grote havens hiermee?”