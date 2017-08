Behalve een dreigende kernoorlog en ziekmakende eieren (waar weliswaar nog niemand ziek van is geworden), was er nog opvallend nieuws deze week: de brouwende trappisten van Rochefort maken van hun vzw een vennootschap, waardoor ze op hun winst (die rond de 7 miljoen euro schommelt) belasting zullen moeten betalen. Nog opvallender is de uitleg van de monniken: “We willen net zoals andere belastingplichtigen onze bijdrage betalen.” Ze kiezen voor transparantie. “Gezien het politieke klimaat – met mensen en bedrijven die geen of weinig belastingen betalen en politici die zaken doen die niet erg proper zijn – wil de abdij er niet van beticht worden dat we ons achter een vzw-structuur verschuilen.”

In een land waarin de belastingontwijker koning is, kan dit tellen. De trappisten geven ook wel toe dat ze werken op advies van boekhouders – blijkbaar is een vzw niet het ideale vehikel voor een performant bedrijf – maar ze zouden er echt wel geld op toeleggen.

Zo’n houding zijn we niet gewend. Zodra de regering een nieuwe belasting heft, begint het in de financiële pers en in besloten kringen te gonzen van de manieren om die belasting te ontwijken (wettig) of te ontduiken (niet wettig, maar als de pakkans maar klein genoeg is, wordt het vaak niet zo ervaren).

De aversie voor belastingen is een breed fenomeen. De schatkist is iets onpersoonlijks en heet ‘een bodemloos vat’, vaak mismeesterd door politici. Hoe minder je daaraan bijdraagt, hoe beter. Begrijpelijk is dat zeker en ondergetekende heeft geen eerste steen te werpen, maar iemand moet wel betalen voor ziekenhuizen, scholen, openbaar vervoer, pensioenen, gerecht, leger en noem maar op. Het is merkwaardig. Als iemand op café eronderuit probeert te komen als om beurten een rondje betaald wordt, kan dat niet. Maar anderen laten opdraaien (zoals gezegd, iemand moet betalen) voor belastingen die wij lekker niet betalen: dat heet de nationale sport.

En juist de rijksten hebben de beste wapens. Zoals miljardair Alexandre Van Damme, grootaandeelhouder van ABInbev. Hij verhuisde vorig jaar naar Zwitserland, volgens intimi omdat hij zeer op discretie en een verborgen leven is gesteld, volgens anderen ook om minder belasting te betalen. “Geef hem maar eens ongelijk”, schreef fiscaal expert Michel Maus onlangs in een opiniestuk.

De verwachting is dat Van Damme nog wel op post blijft als trouw supporter van Anderlecht. Voor zo’n man is dat even pendelen met een privéjet. Fijn, maar als hij dan landt op Zaventem, moet Van Damme toch maar even stilstaan bij alle belastingbetalers die wél hebben bijgedragen aan de security op de luchthaven, aan het onderhoud van de wegen naar Anderlecht en aan de politiemacht bij het stadion. En anders moet hij maar supporteren voor FC Basel, Servette Genève of Grasshoppers Zürich.