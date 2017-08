WK ATLETIEK. Goud voor Nederland: Dafne Schippers verlengt wereldtitel 200 meter

Dafne Schippers heeft in Londen haar wereldtitel op de 200 meter verlengd. De Nederlandse sprintte in de finale in het Olympisch Stadion naar het goud in een tijd van 22.05. De Ivoriaanse Marie-Josée Ta Lou won het zilver in 22.08, brons ging naar Shaunae Miller van de Bahama’s in 22.15.

Met haar tweede wereldtitel op rij op de 200 meter schaart Schippers zich bij twee andere grootheden uit de sprint. Allyson Felix en Merlene Ottey wisten in het verleden ook twee keer goud te winnen op dit nummer.

Schippers startte als favoriete voor de titel. Ze had in de reeksen en halve finales een machtige sprint laten zien. In de finale begon ze in baan zes en kwam ze uitstekend de bocht uit. Op het laatste rechte stuk naar de finish bleef de versnelling intact en hielde ze Ta Lou en Miller achter zich.

De 25-jarige Utrechtse verraste twee jaar geleden op het WK in Peking met goud op de 200 meter in een verbluffende tijd van 21.63. Ze was toen nog maar net overgestapt van de meerkamp naar de sprint. Het jaar daarop veroverde ze het zilver op de 200 meter bij de Olympische Spelen in Rio de Janeiro.

Het is de tweede medaille voor Schippers op dit WK. Ze pakte eerder het brons op de 100 meter.

Emma Coburn pakt goud op 3.000 m steeple

De Amerikaanse Emma Coburn heeft zich vrijdag op het WK atletiek in Londen tot wereldkampioene op de 3.000 meter steeple gekroond. In 9:02.58 liep ze een kampioenschapsrecord.

Coburn krijgt naast haar op het erepodium haar landgenote Courtney Frerichs (9:03.77) naast zich. Het brons ging naar de Keniaanse Hyvin Kiyeng Jepkemoi (9:04.03).

Pawel Fajdek verovert derde wereldtitel hamerslingeren

Pawel Fajdek heeft vrijdag zijn wereldtitel in het hamerslingeren verlengd op het WK atletiek in Londen. De Pool lukte een beste worp van 79,81 meter. Daarmee eindigde hij voor de onder neutrale vlag aantredende Rus Valeriy Pronkin (78,16 m) en de Pool Wojciech Nowicki (78,03 m).

De 28-jarige Fajdek kroonde zich eerder tot wereldkampioen in Moskou (2013) en Peking (2015). Op de Olympische Spelen van vorig jaar in Rio de Janeiro wist hij zich verrassend genoeg niet te plaatsen voor de finale.

Verspringster Brittney Reese verovert vierde wereldtitel

De Amerikaanse Brittney Reese (30) heeft vrijdag een vierde wereldtitel in het verspringen behaald op het WK atletiek in Londen. Ze lukte een sprong van 7,02 meter in het Olympisch Stadion.

De olympische vicekampioene haalde het voor de Russin Darya Klishina, die onder neutrale vlag aantrad. Klishina sprong 7,00 meter ver. Titelverdedigster en regerend olympisch kampioene Tianna Bartoletta (6,97 m) uit de VS moest tevreden zijn met het brons.

Voor Reese is het de vierde wereldtitel na Berlijn 2009, Daegu 2011 en Moskou 2013. In 2012 kroonde ze zich in Londen tot olympisch kampioene.