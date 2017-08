Mexicaanse Adriana Herrera studeert in Antwerpen: “Ik hou van de diversiteit hier”

Antwerpen - Een paar jaar geleden trok de Mexicaanse Adriana Herrera naar Schilde om er een tienerdroom waar te maken. Als Spaanstalige au pair trok ze er in bij een jong gezin. Na een verblijf van acht maanden besloot ze in Antwerpen haar diploma te behalen. “Ik heb me wel even moeten aanpassen aan het klimaat en de mentaliteit, maar ik vind het fantastisch om hier te zijn.”

Op 21-jarige leeftijd trok Adriana Herrera als au pair in bij een jong gezin in Schilde. Na de initiële cultuurshock verblijft de inmiddels 23-jarige studente Business Management erg graag in Antwerpen.

“Misschien ...