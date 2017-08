Europarlementslid Bart Staes over gekke koeien en giftige eieren: “Willen we zo aan ons eten komen?”

Bart Staes zette zijn tanden in zijn eerste voedselschandaal in 1988 toen in West-Duitsland aan het licht kwam dat kalveren met Clenbuterol waren behandeld. Karel Van Noppen leefde nog, van hormonen in de veefokkerij had nog nooit iemand gehoord en Maggie De Block was nog studente geneeskunde. Vandaag is het Europese parlementslid voor Groen zo ongeveer de tel kwijt bij het zoveelste voedselschandaal. “Maar ik word er niet moedeloos van. We hebben ook al veel kunnen veranderen.”