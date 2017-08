De comeback van Anderlechtdoelman Frank Boeckx: “Die pintjes van Ibiza moest ik er wel af trainen”

Faut le faire. Kampioen spelen met een herniapatiënt in doel. Anderlecht deed het. Vandaag is ruglijder Frank Boeckx (30) eindelijk terug, nog geen drie maanden na de operatie die hem zijn plaats in doel kostte en zijn vakantie behoorlijk verpestte. Alhoewel. “Platliggen en je laten bedienen, dat is eigenlijk wel ideaal.” Behalve als de kilootjes er dan aanvliegen en je tot het aangapen van Chris Froome veroordeeld bent. Boeckx over pillen, Rock Werchter, Mile Svilar en zijn vage toekomst.

Frank Boeckx is terug. Verlost van de pijn in de rug. Op zijn eerste wedstrijdselectie is het nog even wachten, maar dat de 30-jarige doelman de afgelopen week al met de groep hervatte, is een verrassing. ...