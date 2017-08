Ekeren - Hij is beste maatjes met Coely en stond met haar op zowat elk groot Belgisch festival. “Maar nog nooit werd ik gevraagd voor Cirque@Taque, terwijl ik zelf van Ekeren ben”, zegt Dvtch Norris (23).

Dit jaar is het eindelijk zover. De rapper is vandaag een van de artiesten op het hoofdpodium van het gratis festival in Ekeren, net na De Mens. “Ik ben zo fucking blij!”, lacht Dvtch Norris. ...