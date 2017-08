Wonen in het bekendste verborgen plekje van ’t stad: “Soms zing ik voor de toeristen onder mijn raam”

Antwerpen - De meest bekende steeg van Antwerpen, de Vlaaikensgang, trekt continu een gestage stroom toeristen en liefhebbers van de beiaardconcerten aan. Weinigen weten wellicht dat er ook nog mensen wonen in het straatje. “Ik geef telkens een euro extra aan de Deliveroo-koerier die hier mijn deurbel weet te vinden.”

Wie in de Vlaaikensgang - of zoals vroeger de Vlaeykensgang - woont, leeft op een verborgen plekje in het hart van de stad. De steeg, die van het jaar 1591 dateert, verbindt de Hoogstraat, de Oude Koornmarkt ...