Scheldedorp zal zware zondvloed nooit vergeten: "Voor altijd verbonden met het water"

Berendrecht-Zandvliet-Lillo -

“We mogen deze ramp nooit vergeten”, meent Achilles Van der Donck van het Landshuis. “Volgend jaar is het precies 65 jaar geleden dat de overstroming dit dorpje trof. We zetten daarom in 2018 de activiteiten van het Landshuis en Kunstpunt Vlaanderen in het teken van deze dramatische overstroming in het bijzonder en van het water in het algemeen. Lillo is en zal altijd verbonden blijven met het water”,