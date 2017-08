Mechelen - Twee van de bekendste frituristen in Mechelen stoppen er eind deze maand mee. Guido Van Goolen (60) en zijn vrouw Ingrid Meynaerts (59) uit Hofstade (Zemst) hebben hun Frituur Korenmarkt verkocht.

Een van de tafeltjes op het terras is netjes gedekt. Guido en Ingrid steken een frietje. “Het is de eerste keer ooit dat wij dat doen. Ik voel me dan wat schuldig naar de klanten toe omdat ik zelf mijn ...