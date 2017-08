Zangeres Emma Bale zet eerste tattoo op haar achttiende verjaardag: “Ik heb momenteel echt geen vriendje nodig”

Ze was amper een paar uur achttien jaar en Emma Bale had al een rijbewijs en een tattoo: voor de zangeres die drie jaar geleden ontdekt werd in The Voice Kids kan het niet snel genoeg gaan. Dit weekend kan ze opnieuw een Radio 2 Zomerhit winnen, dit najaar komt ze met haar eigen show. “Ik geloof superhard in het lot.”

Begin deze maand achttien jaar geworden: dan ga je vanzelf fladderen. Thuis in Mechelen geniet Emma Bale – echte naam Balemans – na van haar “megagezellige” verjaardagsfeest. “Het was hier in de tuin, ...