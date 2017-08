Chef van Kommilfoo maakt luxekroketten op Antwerp Pride: “Holebi’s zijn de beste werknemers die er zijn”

Antwerpen - Olivier de Vinck, chef van Kommilfoo op de Vlaamsekaai, verkoopt vandaag op de parade van de Antwerp Pride luxekroketten voor het goede doel. Prijs: 7 euro. De opbrengst gaat naar de vzw van de Antwerp Pride, en zo naar goede doelen als aids-onderzoek.

Maar De Vinck doet het ook gewoon uit sympathie. “Ik heb regelmatig contact met mensen uit de holebigemeenschap. Veel van mijn klanten behoren tot de groep en enkelen hebben ook gewerkt in de bediening van het restaurant. Het zijn de beste werknemers die er zijn. Ze hebben oog voor detail en een bepaalde finesse. Ik vind ook dat je holebi’s moet ondersteunen. Wan wat je soms ziet in het nieuws gaat er ver over. Ze maken zo veel mee. Maar los van de steun vind ik het evenement op zich ook leuk.”

In een speciaal ingerichte container op het Steenplein zullen duizend kroketten aangeboden worden. Die komen uiteraard niet uit de supermarkt. “We hebben een jaar aan de kroket gewerkt”, bekent de sterrenchef. “Als we een nieuw gerecht maken, blijven we experimenteren tot het helemaal goed zit. We vragen ook vaak feedback van de klanten. Het resultaat is een melkgeitkroket. Arabische kruiden uit het Midden-Oosten erbij, piquillossaus, Spaanse gekonfijte peertjes, een crème van geitenkaas en een gel van yuzu.” Voor meer uitleg spreekt u straks best de chef aan, die tot 19u present is. De vraag is of duizend kroketten wel genoeg zullen zijn. “Hopelijk niet, want dat wil zeggen dat ze aanslaan.”

“Antwerp Pride is kwaliteit”

Organisator van de Antwerp Pride Bart Abeel is vanzelfsprekend erg tevreden met de bijdrage. “We willen niet de grootste gay parade worden, maar wel de beste. We streven met onze Pride naar kwaliteit. De beste acts, de beste setting en nu ook het beste eten. Dat is een trend die je overal ziet. Kijk bijvoorbeeld naar Tomorrowland.”

www.antwerppride.eu