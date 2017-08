Dieven aan de haal met scooter van bakker

Willebroek - Bij bakkerij Bakplezier in de E. Vanderveldestraat in Willebroek zitten ze in zak en as. Dieven zijn er donderdagnacht met de scooter van bakker Jan vandoor gegaan. De scooter diende om het aanhangwagentje te trekken waarin het brood van klanten zat.

De scooter van de bakker stond gewoon voor de zaak geparkeerd. “Afgelopen nacht heeft mijn moeder wel wat lawaai gehoord, maar ze dacht natuurlijk niet dat het dieven waren die er met de scooter van mijn vader vandoor waren gegaan. Pas ’s morgens vroeg, toen de bakkerij opende, merkten we dat de scooter gestolen was”, zucht dochter Enya Swinnen.

De diefstal van de scooter is een groot probleem voor bakker Jan. “De scooter was uitgerust met een trekhaak. Zo kon hij een aanhangwagentje voorttrekken waarin de broden voor de leveringsronde bij klanten zaten. Mijn stiefvader gebruikte de scooter ook om broden naar onze broodautomaten te vervoeren. Een auto heeft hij niet.”

Hoe het nu verder moet, is voorlopig nog niet echt duidelijk. “Mijn moeder heeft ook een scooter, maar die is niet met een trekhaak uitgerust. Daarom heeft hij grote zakken rond zijn lichaam gehangen en is hij zo brood gaan leveren. Het is een noodoplossing, maar geen definitieve.”

Jan hoopt dat de scooter alsnog wordt teruggevonden. “Vinden ze hem niet snel terug, dan moet er wellicht een nieuwe scooter worden aangeschaft. Eentje die de aanhangwagen kan trekken”, zegt Enya.

De daders zijn voorlopig spoorloos. Er wordt onderzocht of de dieven ook iets te maken hebben met een inbraak in een auto in de buurt.