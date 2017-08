Vandaal steekt wand van strobalen bij volleybalclub in de fik

Deze foto van de vroege vrijdagochtend maakt duidelijk dat de strowand over de volledige lengte in brand stond. Foto: RR

Retie - Volleybalclub (VC) Retie trapte vrijdagavond haar Volleybal Driedaagse in mineur af. Een vandaal stak ‘s ochtends de strowand voor de boerendart in brand.

De zoon van de uitbater van café Bazaar in het centrum van Retie werd vrijdagochtend iets voor 6u wakker van een doordringende brandgeur. Toen hij zijn hoofd uit het raam stak, zag hij dat een grote strowand van enkele tientallen meter lang achter gemeenschapscentrum Den Dries in lichterlaaie stond. De opgetrommelde brandweer kon niets meer doen, de constructie werd volledig door de vlammen verteerd. De feesttent erachter liep geen schade op.

“Het ging om een muur van in totaal zestien pakken stro, die we tussen grote hekken over enkele tientallen meters lengte hadden opgestapeld. We hangen er dan grote schietrozen van een meter doorsnede aan, waarnaar deelnemers aan onze Boerendart met een riek met drie tanden moeten mikken”, legt voorzitter Paul Wens van VC Retie het principe uit.

Streep door rekening

De Boerendart maakt het zaterdagluik van de ­Volleybal Driedaagse uit, die vrijdagavond startte met een kienavond en zondag eindigt met een recreatief volleybaltoernooi op gras. Met die sportieve festiviteiten spekt de club de eigen kas, zodat de jaarwerking en wat extraatjes gegarandeerd zijn. Maar de brand betekent nu een flinke streep door de rekening van de club. Die is tijdens de driedaagse wel verzekerd voor lichamelijk letsel, maar niet voor materiële schade.

Zo’n 35 hekken van 70 euro per stuk raakten beschadigd door de hitte van de brandende strobalen. In totaal is er voor 3.400 euro ­schade Foto: rr

Hulp van gemeente

Bovendien staat het buiten kijf dat het de stromuur niet spontaan ontbrandde. “Het vuur is honderd procent zeker aangestoken, de brandweer heeft sterke vermoedens dat er zelfs brandversnellers zijn gebruikt. Morgen (vandaag, zaterdag) komt er een snuffelhond van het parket om dat te achterhalen. Wie ons dit gelapt heeft? Volgens ons is het puur vandalisme”, zegt Paul Wens.