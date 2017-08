Eric Goens in gesprek met Rudi Vranckx: “Ergernis is mijn voornaamste motor”

Pas onlangs leerden ze elkaar beter kennen toen Rudi Vranckx (57) te gast was in Het Huis van Eric Goens (48). Nochtans kruisen hun wegen elkaar al twintig jaar, van toen Goens nog baas was van de VTM-nieuwsdienst. “Hij was the enemy”, zegt Vranckx. “Ik hoorde altijd: de Goens heeft kwaad gebeld. Waarop ik dan: fuck de Goens hè (lacht).”