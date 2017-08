Meer dan 30 kinderen in twee dagen tijd gestorven in Indiaas ziekenhuis

In een openbaar ziekenhuis in het noorden van India zijn in twee dagen tijd 34 kinderen gestorven. Volgens de lokale media was de reden dat er geen zuurstofvoorraad was opgeslagen.

De overleden kinderen lagen in het ziekenhuis Baba Raghav Das in het district Gorakhpur in Uttar Pradesh, de dichtstbevolkte deelstaat van India die bestuurd wordt door de rechtse partij Bharatiya Janata Party van premier Narendra Modi. Volgens de lokale media zijn de kinderen overleden, nadat het bedrijf dat voor de zuurstofbevoorrading zorgde, stopte met leveren, omdat de facturen voor een bedrag van enkele miljoen roepie niet betaald waren. “Het ziekenhuis deelde mee dat 23 kinderen donderdag zijn gestorven en 11 vrijdag. Dat is voorlopig de enige informatie waarover we beschikken”, zei Satyarth Aniruddha Pankaj van de plaatselijke politie. “Er werd een onderzoek ingeleid”.

Een lokale magistraat, V K Srivastava, heeft inmiddels bevestigd dat het ziekenhuis voldoende zuurstof in huis had. “De kinderen zijn in tegenstelling tot de geruchten die de ronde doen, niet gestorven door een gebrek aan zuurstof. De levering van zuurstof was donderdag onderbroken, maar het ziekenhuis beschikt over genoeg flessen in reserve. In het ziekenhuis gebeuren er wel meer erge zaken, elke dag sterven er een tiental kinderen. We hebben een ploeg ter plaatse gestuurd om de situatie te bekijken”.

De Indiase openbare ziekenhuizen zitten vaak afgeladen vol en kunnen het vele werk nauwelijks aan. Patiënten moeten rekening houden met lange wachtlijsten, zelfs voor de eenvoudigste ingrepen, en ze moeten vaak hun bed delen met een andere patiënt. Wie het kan, vermijdt openbare ziekenhuizen en trekt naar een privékliniek, al kost een raadpleging er gemiddeld 1.000 roepie (meer dan 13 euro), een enorm bedrag voor miljoenen Indiërs, die moeten rondkomen met minder dan twee euro per dag.