Bölöni houdt troepen scherp voor clash tegen Racing Genk: “De weg is nog heel lang”

Op een persconferentie blikte Antwerpcoach Laszlo Bölöni vrijdag vooruit op de kraker van zondag tegen topclub Racing Genk. Na een onverhoopte vier op zes tegen Anderlecht en AA Gent zal de Great Old er alles aan doen om die sterke reeks verder te zetten. “Ze pakken het bijzonder goed aan bij Genk”, zegt hoofdcoach Laszlo Bölöni tijdens de persconferentie.

Foto: ISOSPORT

Vier op zes. Na twee speeldagen bij de terugkeer in de hoogste afdeling mag Royal Antwerp FC zich op de borst kloppen na een gelijkspel tegen Anderlecht en winst op AA Gent. Maar dat stemt de Roemeense hoofdtrainer Laszlo Bölöni nog niet gelukkig. “Ik ben iemand die heel erg in het moment kan leven, maar ik verlies nooit het contact met de realiteit. Van totale tevredenheid kan ik niet spreken, maar we moeten dit gevoel zo lang mogelijk vasthouden want we weten allemaal dat geluk van bijzonder korte duur is. Het gaat goed en ik ben tevreden met onze resultaten, maar de weg is nog heel lang.”

De trainingen verliepen de afgelopen week in een relaxte sfeer, maar nog steeds wordt de pees er stevig opgelegd. “We werken hard en dat zal ook altijd mijn filosofie blijven”, zegt Bölöni. “Die intensiteit is nodig om tevreden te kunnen zijn en goede resultaten te behalen. Liefst in een sfeer die positief en vrolijk is. Zelfs wie momenteel niet tevreden is, is ook tevreden. Dat moet. Wanneer de resultaten minder goed zullen zijn, zullen ontevreden spelers wel van zich laten horen. Je doet er alles aan om iedereen tevreden te stellen, maar niet iedereen zal tevreden zijn. Dat is het leven.”

“Genk behoort tot de elite”

Zondag ontvangt Antwerp Racing Genk, een meer dan te duchten tegenstander, in het Bosuilstadion. “Genk is een van de degelijkste clubs van België”, stelt de Roemeense hoofdcoach. “Ze pakken het daar bijzonder goed aan. Het is een voetbalclub met geschiedenis die Play-off 2 gewonnen heeft en goed heeft gepresteerd in de Europa League. Ze behoren tot de elite van het Belgische voetbal en hebben heel wat goede spelers. Maar genoeg over hen, want anders raak ik de focus op mijn team kwijt.”