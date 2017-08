De dodelijke lichtstoet van 1902 - is deze stadslegende waar of niet waar?

Antwerpen -

Verhalen van vroeger vervagen mettertijd. Soms worden ze stevig aangedikt. En soms zijn ze gewoon ook niet waar. In deze reeks leggen we de Antwerpse stadslegendes of broodjeaapverhalen aan de leugendetector.

Ooit waren optochten en stoeten zoals de tv-series van vandaag. Ze vertelden een verhaal van de eerste praalwagen tot de laatste vlag. En iedereen ging kijken. Maar niets is zo vergankelijk als wat men populair noemt. Wie herinnert zich nog het verhaal van de laatste lichtstoet in Antwerpen?