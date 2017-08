Oudste man ter wereld overlijdt op zijn 113e

De oudste man ter wereld is overleden. De Holocaust-overlevende Israël Kristal uit het Israëlische Haifa heeft vrijdag op de leeftijd van 113 jaar de geest gegeven. Dat meldde de krant Haaretz. Het Guinness Book of Records had Kristal in maart 2016 tot oudste man van de wereld verklaard.

Kristal had in de herfst van 2016 zijn bar mitswa 100 jaar na datum nog eens gevierd ter gelegenheid van zijn 113e verjaardag op 15 september. De bar mitswa is het joodse feest van de religieuze meerderjarigheid en te vergelijken met het katholieke vormsel. Jongens zijn dan 13 jaar oud.

Kristal werd op 15 september 1903 in het Poolse dorpje Zarnov geboren. In 1944 werd hij naar Auschwitz gedeporteerd. Kristal verloor tijdens de Holocaust zijn eerste echtgenote en twee kinderen. In 1950 emigreerde hij naar Israël. Hij laat verschillende kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen na.