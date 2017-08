TIPS. Hippe lingerie in Gent en een juweeltje voor bij je uurwerk

Lifestyleredactrices Hanne en Tinnie tippen uitjes, trends, places to be en de leukste hebbedingen. Lifestyleredactrices Hanne en Tinnie tippen uitjes, trends, places to be en de leukste hebbedingen.

Een juweeltje van een uurwerk

Het Nederlandse merk Rosefield heeft onder de naam DownTown Chic een lijn armbandjes ontworpen die je samen met je horloge kunt dragen. Van klassiekgoudkleur tot rose goud en zilver, in een soepele vorm of een strak juweel: je kiest er een sieraad uit dat het best bij het bandje van het uurwerk past. Elk juweel heeft ook een bijpassende naam, zo zet de Elizabeth je vrouwelijkheid in de kijker. De Wooster werkt dan weer een iets stoerdere look compleet. Prijzen schommelen tussen 39 en 49 euro, verkrijgbaar via de website www.rosefieldwatches.com

Zomerbar in festivalsfeer

Nog op zoek naar een leuke zomerbar? Dan kun je dit weekend van 12 tot en met 14 augustus naar Baràbaz in Bazel. Er staar gedurende die drie dagen allerlei leuks op het programma. Isbells komt langs voor een concert, mannen kunnen plaatsnemen bij de barbier, er is een marktje en ook Jeroen Meus zijn Würst haute dogs zijn klaar om opgegeten te worden. Of wat dacht je van een sessie yoga of bloemschikken? Meer informatie: www.barabaz.be

Romantisch lingerie-adresje

Gent is een hip adresje rijker. Het Nederlandse lingerielabel Love Stories van Marloes Hoedeman, dat sterke ontwerpen levert voor dames met een kleinere cupmaat, heeft zich sinds kort gevestigd in de Sint-Pietersnieuwsstraat. Van romantische setjes met kant tot pittig ondergoed: de keuze is groot. De beha’s hebben één ding gemeen: ze zijn allemaal à la mode en wie durft kan ze perfect als topje dragen à la Kendall Jenner die vaak wordt gezien in een bralette zonder beugel. Meer informatie: www.lovestoriesintimates.com

De woestijn van Zeebrugge

Het strand van Zeebrugge ligt er dit weekend meer bij als een woestijn en dat heeft alles te maken met de vijfde editie van het hippe elektronische festival We Can Dance dat dit jaar ‘Desert Dreams’ als thema heeft. Verschillende nationale en internationale dj’s laten beats, onder meer met ‘1001 nacht’-allures, op je los en je kunt er een lekker hapje eten, bereid Sergio Herman. Geen inspiratie voor je look? Op het terrein kun je langs de visagistes van M.A.C voor een gouden touch. Of bekijk hier onze samengestelde outfits waarmee je zeker niet uit de toon valt. Dagtickets kosten 54 euro. Meer info via: wecandance.be