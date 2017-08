Astana rekent op kopman Aru in Vuelta, ook De Vreese mag mee

Het Kazachse WorldTour-team Astana heeft vrijdag zijn selectie bekendgemaakt voor de komende Vuela (19 augustus-10 september). De blauwhemden rekenen voor de eindzege op de Italiaan Fabio Aru. Ook Laurens De Vreese maakt deel uit van de negenkoppige selectie.

Aru mag in het hooggebergte vooral rekenen op de steun van de jonge Colombiaan Miguel Angel Lopez en de Spaanse veteraan Luis Léon Sanchez. De 27-jarige Italiaan won de Vuelta in 2015 en eindigde in de Tour vorige maand nog vijfde. Voor de 28-jarige De Vreese wordt het zijn eerste grote ronde.

Selectie Astana:

Fabio Aru (Ita), Miguel Angel Lopez (Col), Laurens De Vreese (BEL), Alexey Lutsenko (Kaz), Luis Léon Sanchez (Spa), Jesper Hansen (Den), Nikita Stalnov (Kaz), Sergey Chernetskiy (Rus), Pello Bilbao (Spa).