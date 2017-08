Thuisblijvers hebben ongelijk: al dit moois staat het komende weekend op het programma

Van de Antwerp Pride over Sportopia tot Muziek in de Wijk: wie dit weekend thuis zijn draai niet kan vinden, kan alle kanten uit. Een overzicht.

Antwerp Pride

Foto: WAS

Wat? Antwerp Pride, een festival voor gays, staat voor party’s, sportmanifestaties, tentoonstellingen en culturele activiteiten. Het festival viert dit jaar zijn tiende verjaardag. Publiekstrekkers zijn de parade door het centrum van de stad en het jubileumfeest op het Steenplein op zaterdag, en het slotmoment op zondag.

Wanneer? De parade (13u-17u) en het feest (16u-23u) vinden plaats op zaterdag 12/08, het slotevenement op zondag 13/08, van 13.30u tot 18.30u.

Waar? Centrum van de stad, het Steenplein en de Markt.

Prijs? Alle tarieven staan vermeld op de onderstaande website.

Info:www.antwerppride.eu

Openluchttheater, Rivierenhof

Coely sluit zaterdag de concerten af in het Openluchttheater. Foto: ISOPIX

Wat? Openluchttheater met een uitgebreid programma: van concerten over familievoorstellingen tot gratis vrijdagavondconcerten met zowat alle stijlen. “Een unieke ervaring, want het sfeervolle amfitheater ligt te midden van een prachtig park”, vat een concertganger het samen. Vrijdag treden De Bonanza’s (14u) en Winterland ’76 (20.30u) aan. Zaterdag is het de beurt aan De Grungblavers (15u), zondag aan Dvtch Norris (20u), Roméo Elvis (20.45u) en Coely (22u).

Wanneer? Vrijdag 11/08, zaterdag 12/08 en zondag 13/08.

Waar? Het Openluchttheater, Rivierenhof, Deurne.

Prijs? De vrijdagconcerten zijn gratis, de overige tickets kosten 39 euro (De Grungblavers) en 24 euro voor het programma op zondag.

Info:www.oltrivierenhof.be

Cirque@taque

Wat? De mooie setting van het Ekerse Hof de Bist en een line-up vol aanstekelijke muziek zijn al jaren hét recept voor succes bij Cirque@taque. Met dank aan de enorme waaier aan randanimatie voor kinderen en hun ouders. Staan op het programma: optredens, spektakelshows, spring- en luchtkastelen, circusacts en clowns. Kortom, een volksfeest.

Wanneer? Zaterdag 12/08, vanaf 12.15u.

Waar? Hof de Bist, Ekeren.

Prijs? Gratis

Info:www.cirqueat.be

Sportopia

Wat? In de maand augustus kunnen kinderen zich uitleven in het sportpretpark Sportopia, in Park Spoor Noord. Dit sportuniversum bestaat uit 5.000 m2 aan sportitems, een bounz-trampoline en een heleboel attracties. Ook ouders zijn welkom om deel te nemen aan de activiteiten of om rustig te verpozen in de Sportbar.

Wanneer? Nog tot 27/08, van woensdag tot zondag.

Waar? Park Spoor Noord, Antwerpen.

Prijs? 6 euro per persoon

Info:www.antwerpen.be

Foto: Dirk Kerstens

Fietstocht De Highlights

Wat? Kriskras door het centrum, langs de highlights, het kan. “Tijdens deze rondleiding fietsen we langs de hoogtepunten in het Antwerpse centrum, zoals het Steen, de kathedraal en het MAS. We verkennen het mooie historische hart van de stad en fietsen door de bruisende oude havenwijk aan het Eilandje. We maken ook tijd om het Centraal Station en de diamantwijk te verkennen”, verklapt een gids.

Wanneer? Op vrijdag, zaterdag en zondag, telkens vanaf 14u.

Waar? Aan het Steenplein.

Prijs? Vanaf 15 euro per persoon. 20 euro voor wie een fiets wil huren. Reserveren is noodzakelijk.

Info:www.antwerpbybike.be

Muziek in de wijk

Wat? Deze muziekkaravaan houdt elke dag halt in een andere wijk en bouwt een feestje voor iedereen die wil meedoen. “Verwacht je aan een mix van lokale groepen en internationale namen”, legt een medewerker uit. “Vaak kan je van lekkere gerechten proeven in de eetkraampjes. Soms is er ook een rommelmarkt, circusanimatie of een afterparty.” Zaterdag treedt Jbara aan, het toonbeeld van Marokkaanse gnawa en funk.

Wanneer? Zaterdag 12/08, om 20.30u.

Waar? Solftplaats, 2040 Berendrecht.

Prijs? Gratis

Info:www.muziekindewijk.be

De Rubensmarkt

Foto: Joris Herregods

Wat? Op de Rubensmarkt waant de bezoeker zichzelf in de tijd van barokmeester Peter Paul Rubens, met marktkramers in zeventiende-eeuwse klederdracht. Het aanbod bestaat uit lekkere en authentieke producten, die worden aangeboden in een sfeervol kader.

Wanneer? Dinsdag 15/08, van 8 tot 23u.

Waar? Grote Markt, Suikerrui, Ernest Van Dijckkaai, Handschoenmarkt, Groenplaats en Kaasrui.

Prijs? Gratis

Info:www.alleavondmarkten.be